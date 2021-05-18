Masrawy logo white

مطار الطائف بالسعودية يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

07:05 م الثلاثاء 18 مايو 2021
مطار الطائف بالسعودية يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الطائف الدولي

السعودية - (أ ش أ)

شهد مطار الطائف الدولي، اليوم الثلاثاء، تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن إدارة المطار حرصت على تنفيذ الإجراءات الوقائية كافة لحماية المسافرين، وإنهاء إجراءات السفر لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصنا بجرعتين، أو محصنا بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط، وتحليل "PCR" سلبي النتيجة قبل السفر بما لا يزيد عن 72 ساعة.

هذا المحتوى من

مطار الطائف الدولي الرحلات الدولية مطار القاهرة الدولي الإجراءات الوقائية

الخبر التالى:

باكستان تعلن إرسال مساعدات إغاثية طبية إلى الشعب الفلسطيني

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي لمدير صندوق النقد: الشعب السبب الرئيسي لنجاح الإصلاح الاقتصادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا