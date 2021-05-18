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السعودية تستدعي سفير لبنان وتبلغه رفضها لتصريحات وزير الخارجية

05:51 م الثلاثاء 18 مايو 2021
السعودية تستدعي سفير لبنان وتبلغه رفضها لتصريحات وزير الخارجية

السعودية

الرياض - (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وأبلغته رفضها واستنكارها لإساءات صدرت من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وتضمنت تصريحات وهبة عبارات اعتبرتها السعودية "تطاولاً على المملكة وشعبها".

وأعربت الخارجية السعودية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته التصريحات من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة"، وأكدت أن التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وخلال مقابلة تليفزيونية، ألمح الوزير اللبناني إلى مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".

السعودية وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان شربل وهبة

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