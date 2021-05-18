1615 غارة في 9 أيام.. كيف أثر العدوان الإسرائيلي على الحياة في غزة؟



كتبت- رنا أسامة:



لليوم التاسع على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رُغم الجهود الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار. ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المرافق الحيوية للقطاع الفلسطيني لزيادة المعاناة التي يكابدها المواطنين بالفِعل في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية قاسية، زادت طينتها توابع جائحة فيروس كورونا بلّة.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى الآن، أكثر من 1615 غارة واعتداء منذ بداية التصعيد "الأعنف والأشد حِدة" منذ أعوام في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 213 شخصًا، بينهم 61 طفلًا و36 امرأة، وأكثر من 1400 جريح معظمهم نساء وأطفال، بحسب بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الثلاثاء.

لا كهرباء ولا غذاء ولا مياه.. ونزوح آلاف

خلّفت الجريمة الإنسانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين واقعًا إنسانية صعبًا، لا سيّما مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وفق البيان.

فضلًا عن منع إمداد الاحتياجات والسلع الأساسية لمواطني القطاع المُكتظ بالسكان، بسبب إغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، وهو ما عّدّه المكتب في بيانه "جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعب غزة".

وأوضح البيان أن "الغارات طالت مختلف مناطق القطاع وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقرات الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي".

وأوقف القصف 6 من خطوط الكهرباء الـ10 في غزة وانخفضت إمدادات الكهرباء لأكثر من النصف، بحسب ما أعلنه في وقت سابق المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء بالقطاع محمد ثابت. وقال إن هناك بعض المناطق الحدودية تعاني من انقطاع كامل للكهرباء.

قصف أبراج سكنية ومقار حكومية ومرافق

ودمّر القصف أكثر من 1174 وحدة من المنازل والبيوت السكنية، ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 7073 وحدة سكنية بأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل، وفق البيان.

كما طال العدوان 156 برجًا سكنيًا تم هدمهم بشكل كلي، و33 مقرًا إعلاميًا. بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان 54 مليون دولار.

كما تم قصف 73 مقرا حكوميًا ومنشأة عامة تنوعت بين مقار شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وبلغت تقديرات خسائرها المباشرة 23 مليون دولار، كذلك تضررت 57 مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الإسرائيلي في محيطها.

خسائر مادية: 243.8 مليون دولار

بالتوازي، تسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم في خسائر مادية كبيرة، وأضرار بالبنى التحتية ومنازل الفلسطينيين ومزارعهم، بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 243.8 مليون دولار، منها: 176.6 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما قُدِرت الخسائر غير المباشرة بقرابة 67.2 مليون دولار.

قُدّرت الخسائر الأولية الناجمة عن قصف المزارع الحيوانية والأراضي الزراعية والآبار بـ22 مليون دولار.

أما الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية والتجارية جراء قصفها، ومنها المنطقة الصناعية وعدد من المصانع التي استُهدفت بشكل مباشر، فبلغت 27 مليون دولار.

وبلغت الخسائر الأولية في شبكات المياه والصرف الصحي بالقطاع 22 مليون دولار.

وخسر قطاع الطاقة جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء 12 مليون دولار.

كما تضررت عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر أكثر من 5.5 مليون دولار، وفق البيان.

فيما وصلت الخسائر في قطاع الاتصالات والإنترنت إلى 6.1 مليون دولار.

وتعرضت 8 مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ، وتضرر 29 مسجد وكنيسة واحدة، ومرافق، ومبنى من 5 طوابق جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة 5 ملايين دولار.