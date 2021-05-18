السعودية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج ضد إساءات شربل وهبة

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية السعودية - السفير اللبناني في الرياض، للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها لتصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.

ونددت خارجية المملكة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الثلاثاء، بالتصريحات المسيئة التي أطلقها الوزير اللبناني خلال مقابلة تليفزيونية، والتي "تطاول فيها على المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجي".

وجددت التأكيد أن "تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين"، بحسب البيان.

وأضافت: "نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين"، تم استدعاء السفير اللبناني لدى الرياض "للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني"، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

كان وهبة اتهم في مقابلة مع برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة" الأمريكية، بُثّت الاثنين، اتهم دول الخليج- دون تسميتها- بإرسال الدواعش إلى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله وتبرير وجوده خارج إطار الدولة ومؤسساتها.

وقال وهبة ردًا على سؤال عن سلاح حزب الله إن "الأخير دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المرحلة الثانية أتت دول المحبة والصداقة والأخوّة بتنظيم داعش، وزرعته في سهل نينوى والأنبار، ويدمر بتمويل منهم".

ومع احتدام الحوار، وصف الوزير اللبناني الضيف السعودي المُشارك في الحلقة، رئيس لجنة العلاقات الأمريكية السعودية، سلمان الأنصاري، بأنه "من أهل البدو"، ما أثار غضبًا خليجيًا واسعًا.