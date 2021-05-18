"أهل البدو".. غضب خليجي وأمراء يهاجمون الوزير اللبناني شربل وهبة

كتبت- رنا أسامة:

أثارت التصريحات "المُسيئة" لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، استياءً لبنانيًا وامتعاضًا خليجيًا واسعًا، قد يفضي لتخريب العلاقات اللبنانية العربية ويُهدد ببوادر أزمة دبلوماسية مع الخليج.

ففي مقابلة مع برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة" الأمريكية، بُثّت أمس الاثنين، اتهم الوزير وهبة، دول الخليج- دون تسميتها- بإرسال الدواعش إلى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله وتبرير وجوده خارج إطار الدولة ومؤسساتها.

وقال وهبة في سياق ردّه على سؤال عن سلاح حزب الله، إن "الأخير دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المرحلة الثانية أتت دول المحبة والصداقة والأخوّة بتنظيم داعش وزرعته في سهل نينوى والأنبار وتدمر بتمويل منهم".

ومع احتدام الحوار، خرج وهبة عن سياق النقاش الموضوعي، ووصف الضيف السعودي المُشارك في الحلقة، رئيس لجنة العلاقات الأمريكية السعودية، سلمان الأنصاري، بوصفه أنه من أهل البدو.

ردود خليجية غاضبة: سقوط مُدوٍ لدبلوماسية لبنان

وفور انتهاء الحلقة، اجتاحت ردود الفعل الخليجية الغاضبة مواقع تواصل الاجتماعي، وتصدّر هاشتاج "#شربل_وهبة"، تويتر.

أبدى الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، استغرابه مما عدّه "ضحالة تفكير" و"وقاحة" وزير الخارجي المُكلف في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. وغرّد عبر تويتر: "استغربت وزير خارجية بهذا المستوى الضحل من التفكير والوقاحة وبلده قاب قوسين او أدنى من الانهيار التام ويسيء ويتهم دولة شقيقه وقفت وساندة بلده بكل حب وسخاء بهذي الأكاذيب والادعاءات الباطلة وتسخر من شعبها بأنهم بدو وهي فخر لكل عربي أصيل!.."، مُرفقًا التغريدة بصورة لشربل وهبة.

استغربت وزير خارجية بهذا المستوى الضحل من التفكير و الوقاحه و بلده قاب قوسين او ادنى من الانهيار التام ويسيء و يتهم دولة شقيقه وقفت وساندة بلده بكل حب و سخاء بهذي الأكاذيب و الإدعاءات الباطلة وتسخر من شعبها بانهم بدو وهي فخر لكل عربي اصيل ! شين و قوي عين #شربل_وهبة pic.twitter.com/wEIlqOk8Ly — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) May 18, 2021

وفي تغريدة منفصلة، وتحت هاشتاج "#البداوة_فخر_وعز"، نشر الأمير السعودي صورًا من عواصم ومدن خليجية، مُغردًا: "مدن الخلايجة البدو يقودون المنطقة اقتصاديا وتقنيا وثقافيا وعلميا وسياحيا ويأتي حاقد ناكر للمعروف لم يصل إلى ربع ما وصلوه ويسخر بهم.. الكلام رخيص بإمكان كل إنسان أن يتكلم بكلام لا يليق ولكن الواقع هو الفيصل الحمد لله على النعمة التي أكرمنا الله بها".

مدن الخلايجة البدو يقودون المنطقه اقتصاديا و تقنيا و ثقافيا و علميا و سياحيا وياتي حاقد ناكر للمعروف لم يصل الى ربع ما وصلوه و يسخر بهم 😄 الكلام رخيص بإمكان كل إنسان أن يتكلم بكلام لا يليق ولكن الواقع هو الفيصل الحمدلله على النعمة التي اكرمنا الله بها #البداوة_فخر_وعز pic.twitter.com/FzirMwa1R2 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) May 18, 2021

فيما نشر سلمان الأنصاري جزءًا من المقابلة، وعلّق في تغريدة عبر تويتر: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق (وزير) خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة..",

وتابع الأنصاري: "الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي حاليا بنشر هذه الجزئية!".

إلى الشعب اللبناني الكريم🇱🇧؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق"وزير" خارجية #لبنان أو بالأصح وزير #حزب_الله #شربل_وهبة.



أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.الحل واضح؛(لا لعصابة حزب الله!)



وبالمناسبة؛الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي"حاليا"بنشر هذه الجزئية!😉 pic.twitter.com/WqfWwuVLCH — Salman Al-Ansari (@Salansar1) May 17, 2021

وكتب المحلل السياسي السعودي تركي القبلان: "سيدخل الوزير (شربل وهبة) موسوعة جينيس كأول وزير خارجية يلجمه صحفي على الهواء ليطرد نفسه من اللقاء.."، مُعتبرًا ما حدث سقوطًا مدويًا لدبلوماسية لبنان.

سيدخل الوزير موسوعة غينيس كأول وزير خارجية يلجمه صحفي على الهواء ليطرد نفسه من اللقاء،هكذا يتساقط أصحاب الغرور المتضخم المحطم على لهيب الإكتواء،بدا كأنه رجل نبيل ليثبت أن المخبر وليس المظهر من حدد أعصابه الهشة ليعلن السقوط المدوي لدبلوماسية لبنان وما معنى وزير فاشل في حكومة فاشلة https://t.co/LC879q3hfK — د تركي القبلان (@TurkiGoblan) May 18, 2021

وأعرب مُغردون سعوديون عن فخرهم واعتزازهم بجذورهم البدوية وتاريخهم. فغرّد أحدهم: "احنا بدو وبكل فخر وعزة ورجولة وكرم".

#شربل_وهبة. البدو هذي مدح وليست ذم ياغبي رأيك يقولو بدو ولا شحاتين وزبالين وبياعين مخدرات احنا بدو وبكل فخر عزه ورجوله وكرم — jack (@ssrr47027253) May 18, 2021

ووجّه سعودي آخر رسالة للوزير اللبناني، مُغردًا: "يا #شربل_وهبة.. أهل البدو يقودهم رجال عِزاز كِرام أضاءوا المكان حكمة وعلمًا ونورا".

يا #شربل_وهبة أهل البدو يقودهم رجال عِزاز كِرام أضاؤا المكان حكمة وعلماً ونورا pic.twitter.com/1VMuC8ThxZ — أحمد بن عبدالعزيز . من أهل البدو 🌴 (@aamalbaiz) May 18, 2021

تراجع وتنصّل: تأويلات غير صحيحة

وإزاء الغليان الخليجي، حاول الوزير اللبناني التنصّل من تأويلات تصريحاته، في بيان بعد المقابلة، جاء فيه: "فوجئت بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرّة، فما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي، ولم أتطرق إلى تسمية أي دولة".

وتابع: "فوجئت أكثر ببعض البيانات التي صدرت في لبنان والتي تحوّر كلامي وتدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان".

وأضاف: "نجدّد تأكيدنا الحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وأدعو المصطادين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه".

اعتذار وتبرّؤ: التصريحات لا تمثل لبنان

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، توالت الاعتذارات الرسمية اللبنانية وبيانات "التنصّل" من تصريحات وهبة، مع التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين لبنان ودول الخليج، وبالأخص السعودية.

وجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري سريعًا انتقادات لاذعة إلى وزير الخارجية اللبناني والجهة التي يمثلها، مُعتبرًا أن تصريحاته تُخرب العلاقات اللبنانية العربية.

وأكد في بيان صدر عن مكتبه أن كلام وهبة "لا يمثل معظم اللبنانيين"، و"لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وإنما يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بعواقب وخيمة على لبنان".

وشدد على أن ما تفوّه به الوزير في إحدى المقابلات التلفزيونية، ضد بعض الدول العربية والخليجية، "لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الاشقاء في الخليج العربي ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة".

كما تبرأت الرئاسة اللبنانية من تصريحات وهبة، مؤكدة أنها "تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة والرئيس عون".

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في بيان عبر فيسبوك، إن الرئيس عون حريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأكدت عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها السعودية الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة "الحرة" مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2021

على المنحى ذاته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسّان دياب حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية والخليج.

وأكد دياب، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني، لاستيضاح حيثيات التصريحات التي أدلى بها مؤخرا، أن الدول الشقيقة لن تتخلى عن لبنان.

كما استنكر النائب اللبناني نهاد المشنوق تغريدات وهبة، مُغردًا عبر تويتر: "لن نسمح لهذا العهد أن يقضي على لبنان"، مؤكدًا أن التصريحات لا تمثل لبنان.

فيما دعا الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، شربل، لتصحيح كلامه حول الخليج، وقال: "لا أرى معنى لمثل هذا الكلام والمنطقة تتجه إلى علاج كثير من مشكلات السنوات الماضية". وأضاف: "من لا ينظر إلى الخطاب الجديد في الخليج بإيجابية فهو لا يعرف مسار الأمور، الاعتذار عند الخطأ صواب."