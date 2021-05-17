وزير الخارجية المغربي: نرفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

الرباط - (د ب ا)

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده عبرت عبر بشكل واضح عن رفضه لكافة الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القائم للقدس.

وأضاف بوريطة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية نشرت اليوم الاثنين، أن "موقف الملكة المغربية واضح منذ البداية، انطلاقًا من توجيهات جلالة الملك رئيس لجنة القدس، خاصة بشأن الانتهاكات وما يتعرض له حي الشيخ جراح، حيث رفض جلالة الملك جميع الأعمال الأحادية التي يقوم بها الاحتلال لتغيير الوضع القائم"

وتابع بوريطة أن المغرب أكد أكثر من مرة أن هذه التدابير تقوض فرص السلام، وأن الحل الوحيد هو السلام العادل من خلال حل الدولتين على حدود 67، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين.

وأوضح أن المغرب شارك في الاجتماع العربي بشأن فلسطين، كما يقوم بمجموعة من الاتصالات مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي من أجل وقف الأعمال والعودة للمفاوضات.

كما أرسل المغرب مساعدات متنوعة إلى فلسطين بتوجيهات من جلال الملك، حسب تأكيد الوزير المغربي.

ومضى بوريطه أن الملك محمد السادس أكد في 10 ديسمبر خلال اتصاله بالرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس الفلسطيني، موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية، وأنه لم يتغير أي شيء، حيث يشدد المغرب على ضرورة حل الدولتين، واحترام الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القانوني، مؤكدا أن المغرب لا يعمل في الخفاء، ولا يقول عكس ما يفعل، وأن سياسته قائمة على الوضوح والطموح.

وبشأن أي تأثير على العلاقات بين المملكة وإسرائيل التي عادت مؤخرا، أوضح بوريطة أن المغرب عبر عن موقفه بوضوح، وأن موقفه المعلن هو ما يقوله للجانب الفلسطيني والإسرائيلي، دون أي تغيير، وأن المصداقية في التعامل لا تتغير حسب المواقف وإنما ثابتة.

وطالب الوزير المغربي بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف العمليات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، كما يرفض أيضا الأعمال التي تقوم بها بعض الجماعات المتطرفة الأسرائيلية.

يشار إلى أن المغرب وإسرائيل قد وقعتا على اتفاق في الـ 10 من ديسمبر الماضي، بوساطة أمريكية لتصبح سادس دولة عربية تقيم علاقات معها.