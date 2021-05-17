الصحة العالمية تعلق على استهداف الاحتلال للبنى التحتية الطبية

جنيف - (ا ف ب)

‏اعتبرت منظمة الصحة العالمية الاثنين في أول تعليق لها على التصعيد العسكري المتواصل منذ أسبوع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين أن حماية البنى التحتية الطبية وطواقم المعالجين هو أمر "واجب في كل الظروف".

شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة حماية البنى التحتية الطبية وطواقم المعالجين، واعتبره أمر "واجب في كل الظروف"، في أول تعليق له على التصعيد العسكري المتواصل منذ أسبوع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وتابع تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "من الضروري أن يتم احترام المعايير الإنسانية الدولية في شكل تام. أدعو قادة جميع الأطراف إلى ضمان احترام هذه القوانين الحيوية".

ولفت إلى أن "التصعيد الأخير للنزاع تسبب بعشرات من الحوادث التي تعرضت لها طواقم معالجين وبنى تحتية صحية. كذلك، تأثرت الفحوص وعمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في شكل خطير، ما يؤدي إلى أخطار صحية بالنسبة إلى العالم أجمع".

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من جانب آخر، أكد رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين أن "منظمة الصحة العالمية عملت وتعمل منذ أعوام مع جميع المعنيين بالقطاع الصحي في دولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، وقد عملت في شكل جيد جدا في محاولة لتحقيق تقارب بين الطرفين حول موضوعات تنطوي على مصلحة متبادلة".

وأضاف: "يجب أن تتوقف فورًا كل الهجمات على كل ما يتصل بالصحة" مع أهمية "ضمان" الحصول على الخدمات الصحية.

كما أوضح راين "أننا سنواصل العمل مع جميع من يريدون مساعدة الأفراد المحتاجين وأولئك الذين تأثرت صحتهم البدنية والنفسية بهذا النزاع المدمر".