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مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئا آخر الثلاثاء لبحث التصعيد في فلسطين

10:22 م الإثنين 17 مايو 2021
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئا آخر الثلاثاء لبحث التصعيد في فلسطين

مجلس الأمن الدولي

وكالات

‏يعقد مجلس الأمن، اجتماعًا طارئا مغلقًا آخر، غدًا الثلاثاء، لبحث التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

هذا ورفضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، للمرة الثالثة في سبعة أيام، أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانًا حول النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين يدعو إلى "وقف أعمال العنف" و"حماية المدنيين وخصوصًا الأطفال".

وفي غضون سبعة أيام أجرى مجلس الأمن اجتماعات طارئة حول النزاع، من دون التوصل إلى موقف مشترك.

وكانت واشنطن التي تعد أبرز داعم للاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في معرض تفسيرها منع صدور بيان عقب الاجتماعات الماضية أن النص ستكون "نتائجه عكسية" على جهود الوساطة التي تبذلها في المنطقة.

مجلس الأمن فلسطين الأراضي الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي القدس

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