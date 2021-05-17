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بعثة الأمم المتحدة باليمن تدين استهدف الحوثي لسوق شعبي في محافظة الحديدة

10:14 م الإثنين 17 مايو 2021
بعثة الأمم المتحدة باليمن تدين استهدف الحوثي لسوق شعبي في محافظة الحديدة

الحوثيين

عدن - (أ ش أ):

دانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم الإثنين، قصف مليشيات الحوثي الإرهابية سوقًا شعبيا في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة أمس.

وأدان رئيس بعثة الأمم المتحدة أبهيجيت جوها، وفقا لقناة (اليمن الفضائية)، تلك الجريمة واستمرار تجاهل الميليشيات لأرواح المدنيين في المناطق السكنية بالحديدة، مناشدا بضرورة التقيد بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، داعيًا إلى احترام قدسية الحياة البشرية وحمايتها.

وكانت ميليشيات الحوثي قد قصفت أمس باستخدام طائرة مسيرة سوقا بمنطقة الطائف في وقت اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين؛ ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة مدنيين.

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الحوثيين محافظة الحديدة عدن الأمم المتحدة الإرهاب

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