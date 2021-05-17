وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ،تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و سبل تخفيف حدة التوترات و تعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.

واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم الأثنين حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

و أكد وزير الخارجية الإماراتي ، عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية و الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين وتهدف إلى تحقيق التنمية و الرخاء لشعبيهما و ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن بلاده تدعم مساعي الولايات المتحدة وجهود مبعوثها إلى الشرق الأوسط من أجل العمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات و وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين.

وأضاف أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل يملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار، موضحا أن تحقيق السلام في المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية، مؤكدا أن السلام يقود إلى البناء والتنمية و الصراعات و الحروب تقود إلى الدمار و الفوضى.