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وزير الصحة الألماني يقترح إنهاء نظام الأولويات في تطعيم كورونا أوائل يوليو

05:43 م الإثنين 17 مايو 2021
وزير الصحة الألماني يقترح إنهاء نظام الأولويات في تطعيم كورونا أوائل يوليو

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

برلين - (د ب أ)

أعد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، خططا نصت على إنهاء نظام الأولويات في تطعيم كورونا اعتبارا من السابع من تموز/يوليو المقبل.

وجاء في مسودة قرار للحكومة الاتحادية أعدته للمشاورات مع وزراء صحة الولايات اليوم الاثنين: "بهذا يحق لكل المواطنين اعتبارا من سن 16 عاما أخذ موعد للتطعيم"، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذه المسودة.

ونصت المسودة على أن من المنتظر إلغاء الأولويات في كل أنحاء ألمانيا في عيادات الأطباء ومراكز التطعيم الإقليمية، لكن المسودة أكدت أنه لن يكون من الممكن إعطاء التطعيم لكل الناس في نفس الوقت خلال يونيو المقبل وذلك في ضوء كميات التوريد المتوقعة، وأضافت المسودة أنه " يجب أن تستمر حملة التطعيم، كما تم الإعلان عنه، حتى نهاية الصيف المقبل".

وحسب هذه الخطط، فإن من المقرر إعطاء ما لا يقل عن 15 مليون جرعة أولى وثانية في موعد أقصاه السابع من يونيو المقبل.

كان شبان أعلن مرارا أن من المنتظر توافر فرصة لتطعيم الشريحة الثالثة والأخيرة للأولويات قبل إلغاء نظام الأولويات، وتضم هذه الشريحة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالإضافة إلى عاملي السوبرماركت وسائقي الحافلات وموظفي الجهاز القضائي والمعلمين في المدارس التكميلية.

ينس شبان وزير الصحة الألماني تطعيم كورونا فيروس كورونا

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