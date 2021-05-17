ارتفاع صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الشهر الماضي

سول-(د ب أ):

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكثر من 30% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ 10 سنوات، بفضل تعافي الطلب العالمي على الرقائق والشاشات.

وبحسب بيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية وصلت قيمة الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أبريل الماضي إلى 06ر17 مليار دولار بزيادة نستها 6ر32% سنويا.

في المقابل وصلت قيمة الواردات من هذه المنتجات خلال الشهر الماضي إلى 78ر10 مليار دولار بزيادة نسبتها 5ر21% سنويا ليحقق القطاع فائضا تجاريا بقيمة 29ر6 مليار دولار خلال الشهر الماضي بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات في أبريل الماضي بنسبة 4ر29% سنويا إلى 4ر9 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 8ر18% إلى 93ر5 مليار دولار.

وارتفعت صادرات الشاشات بنسبة 2ر35% إلى 67ر1 مليار دولار، وارتفعت صادرات الهواتف المحمولة وقطع الغيار ذات الصلة إلى الضعف تقريبا، بنسبة 7ر89% إلى 34ر1 مليار دولار.​