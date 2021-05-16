وزير الصحة البريطاني: نثق في فعالية اللقاحات لدينا ضد السلالة الهندية من كورونا
لندن - (أ ش أ):
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "هناك درجة عالية من الثقة في أن الأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا المستجد الموجودة في بريطانيا أقل عرضة لخطر الإصابة بالحالات المرضية الخطيرة أو الوفاة جراء الإصابة بالسلالة الهندية من الفيروس".
وأضاف هانكوك - في مقابلة تلفزيونية، نقلتها صحيفة (التليجراف) البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/ - "من الواضح أنه أكثر قابلية للانتقال وينتشر بسرعة في المجموعات التي توجد بها بؤرة إصابات.. وهذا يعني أنه يمكننا الاستمرار في مسار استراتيجيتنا المتمثلة في استخدام اللقاح للتعامل مع الوباء والانفتاح بعناية وحذر، لكننا بحاجة إلى أن نكون حقًا يقظين للغاية لانتشار المرض".
ولفت إلى أن السلالة التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند "واسعة الانتشار نسبيًا"، إلا أنها لاتزال بأعداد منخفضة في معظم أنحاء البلاد، محذرًا من أنها يمكن أن تنتشر كالنار في الهشيم بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.
وأكد أن هناك دليلًا أوليا من المعامل على أن مجموعة اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة فعالة في الحماية من السلالة الهندية، قائلا "لدينا درجة عالية من الثقة في أن اللقاح سوف يتغلب عليها".
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