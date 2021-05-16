فيديو | حادث دهس بسيارة أصاب 6 أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحي الشيخ جراح​

وكالات

أعلن المتحدث الإعلامي باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، الأحد عن وقوع حادث دهس عند مدخل حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من الشرطيين الإسرائيليين.

وأوضح روزنفيلد أن الهجوم أسفر عن إصابة ستة عناصر من الشرطة حالة اثنين منهم خطيرة.

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن هوية منفذ الهجوم واكتفت بقول إنها "حيدت" سائق السيارة المهاجمة، وذكرت أنه تم إغلاق المنطقة وتم رفع مستوى التأهب الأمني دون ذكر المزيد من التفاصيل.