صحفيون أجانب يستنكرون استهداف إسرائيل لوسائل الإعلام في غزة

تل أبيب/غزة- (د ب أ):

شككت رابطة الصحفيين الأجانب، وهي جمعية للصحفيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في التزام إسرائيل بحرية الصحافة، وذلك بعد استهدافها لمبنى يضم مكاتب إعلامية في قطاع غزة.

وقالت الرابطة، في بيان، الأحد، إن قرار استهداف المبنى خلال القتال الدائر حاليا بين إسرائيل وحماس "يثير تساؤلات مقلقة للغاية بشأن استعداد إسرائيل للتدخل في حرية الصحافة".

وأضافت أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم مزاعمها بأن المبنى كان يُستخدم من جانب حماس".

وقالت الرابطة إنها طلبت عقد اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين حول الحادثة. وتقول الرابطة إنها تضم 480 عضوا يعملون في وسائل إعلام دولية.

وأسفر الهجوم الجوي الإسرائيلي أمس عن تدمير مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية ومحطة "الجزيرة" القطرية وغيرهما.

وذكرت تقارير أنه تم تحذير السكان مسبقا.

وبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على برج الجلاء بالقول إنه "قاعدة عمليات مهمة للاستخبارات العسكرية لحماس".