تركيا تستعد لخروج تدريجي من إغلاقها الأكثر صرامة

11:17 ص الأحد 16 مايو 2021
تركيا تستعد لخروج تدريجي من إغلاقها الأكثر صرامة

وزارة الداخلية التركية

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من إغلاق عام شديد الصرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأرسلت الوزارة تعميما إلى الولايات الـ 81 بالبلاد، ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الاثنين، وتستمر حتى الأول من يونيو.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة أن حظر التجول سيستمر خلال تلك الفترة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

فيما يبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين.

ودخلت تركيا نهاية نيسان/أبريل الماضي إغلاقها الوطني الأشد صرامة منذ ظهور فيروس كورونا بها.

ووصلت معدلات الإصابة لمستويات قياسية الشهر الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة في يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس تسجيل 236 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب معطيات الوزارة، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 44 ألفا و537، فيما بلغت الإصابات 5 ملايين و106 آلاف و862.

كما ارتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 4 ملايين و932 ألفا و838 .

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