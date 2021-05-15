تطبيق "واتساب" يقيد خدماته لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام
واشنطن- (أ ش أ):
بدأت إدارة منصة "واتساب" تقييد خدماتها لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام.
وذكرت المنصة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن هذه الخطوة ستوقف ميزات التطبيق حتى الموافقة على الشروط، لمن لم يوافق من المستخدمين على شروط الخدمة الجديدة.
وستصبح الصفحة التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام التطبيق.
وأضافت أنه سيظل المستخدمون قادرين على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى لبضعة أسابيع، مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
242120
عدد المصابين
-
179261
عدد المتعافين
-
14150
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161793457
عدد المصابين
-
139602600
عدد المتعافين
-
3357400
عدد الوفيات
إعلان