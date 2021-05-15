تطبيق "واتساب" يقيد خدماته لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام

واشنطن- (أ ش أ):

بدأت إدارة منصة "واتساب" تقييد خدماتها لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام.

وذكرت المنصة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن هذه الخطوة ستوقف ميزات التطبيق حتى الموافقة على الشروط، لمن لم يوافق من المستخدمين على شروط الخدمة الجديدة.

وستصبح الصفحة التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام التطبيق.

وأضافت أنه سيظل المستخدمون قادرين على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى لبضعة أسابيع، مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل.