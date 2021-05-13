أفغانستان تدين عنف القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
كابول - (أ ش أ):
دانت أفغانستان، بأشد العبارات، الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على المدنيين والمُصلين في المسجد الأقصى، واعتبرت هذه الأعمال "عنيفة وغير مبررة وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وأيدت أفغانستان في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الخميس مطالب الشعب الفلسطيني المُشروعة بدولة مستقلة ذات حدود محددة في قرار مجلس الأمن الدولي لعام 1976.. حسبما ذكرت وكالة أنباء بجفاك الأفغانية.
وشددت على ضرورة حل التوترات بالوسائل السلمية والمفاوضات والجهود الدولية الموحدة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:مخاوف من تفاقم العنف في غزة مع ارتفاع عدد القتلى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
240927
عدد المصابين
-
178805
عدد المتعافين
-
14091
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161067695
عدد المصابين
-
138859687
عدد المتعافين
-
3344499
عدد الوفيات
إعلان