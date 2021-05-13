أفغانستان تدين عنف القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

كابول - (أ ش أ):

دانت أفغانستان، بأشد العبارات، الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على المدنيين والمُصلين في المسجد الأقصى، واعتبرت هذه الأعمال "عنيفة وغير مبررة وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وأيدت أفغانستان في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الخميس مطالب الشعب الفلسطيني المُشروعة بدولة مستقلة ذات حدود محددة في قرار مجلس الأمن الدولي لعام 1976.. حسبما ذكرت وكالة أنباء بجفاك الأفغانية.

وشددت على ضرورة حل التوترات بالوسائل السلمية والمفاوضات والجهود الدولية الموحدة.