اسرائيل تحشد قوات برية على طول الحدود مع قطاع غزة

تل أبيب/ غزة- (بي بي سي):

بدأت إسرائيل بحشد وحدات من القوات البرية على طول الحدود مع قطاع غزة بعد ليلة من القصف العنيف وقال مراسل بي بي في غزة إنها الأصعب والأطول منذ حرب عام 2014.

وذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي، إن الأهداف التي طالها القصف الاسرائيلي في غزة شملت مبان استخباراتية ومصرفا وكتيبة بحرية تابعة لحماس، وجاءت الغارات الجوية بالتزامن مع عيد الفطر.

و اكتظت الملاجئ في تل أبيب بالآلاف مع انطلاق صفارات الإنذار، وقتل أكثر من 80 فلسطينيا و7 إسرائيليين منذ بدء القتال يوم الاثنين الفائت .