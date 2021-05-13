نقل رئيس جزر المالديف السابق لألمانيا لمتابعة العلاج بعد محاول اغتياله

01:50 م الخميس 13 مايو 2021
نقل رئيس جزر المالديف السابق لألمانيا لمتابعة العلاج بعد محاول اغتياله

محمد نشيد

برلين- (بي بي سي):

قال مسؤولون في جزر المالديف، إن الرئيس السابق محمد نشيد نقل جواً إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي بعد محاولة اغتياله في الأسبوع الماضي.

وأصيب نشيد وهو رئيس البرلمان الحالي بجروح بالغة في رأسه وصدره وبطنه وأطرافه في هجوم تعرض له خارج منزله، يوم الخميس.

وخضع رئيس المالديف السابق لسلسلة من العمليات الجراحية لإنقاذ حياته في مستشفى في العاصمة ماليه يوم الجمعة، استغرقت 16 ساعة لإزالة الشظايا التي اخترقت جسده.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة يشتبه أنهم على صلة بالهجوم.

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