الكرملين: بوتين سيتواصل مع جوتيريش عبر الفيديو..ولا اتفاق حول لقاء بايدن

01:34 م الخميس 13 مايو 2021
الكرملين: بوتين سيتواصل مع جوتيريش عبر الفيديو..ولا اتفاق حول لقاء بايدن

فلاديمير بوتين

موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي وصل إلى موسكو في وقت سابق، عبر تقنية الفيديو.

وردا على سؤال عن سبب عقد الاجتماع عبر هذه التقنية وليس وجها لوجه، قال بيسكوف للصحفيين، الخميس: "إن هذا يرجع إلى استمرار النظام الوبائي وتوصيات أخصائيي الأوبئة والنظام الاحترازي، ويجب اتباع هذه التوصيات خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس الدولة".

وأضاف: " أن على الرئيس مراعاة جميع الاحتياطات، ولا ينبغي أن يعرض صحته لأي خطر وبائي إضافي، فقد تم اختيار طريقة العمل هذه"، مؤكدا أن هذا النظام لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على فعالية عمل الرئيس ولا يضيق بأي حال من الأحوال من تلك القضايا، التي سيجري بحثها بين بوتين وجوتيريش.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا توجد بعد اتفاقات بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن هذه المسألة قيد المناقشة حاليا.

وقال بيسكوف - ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان الكرملين لديه تصور لموعد ومكان الاجتماع بين الرئيسين بوتين وبايدن: " لا، حتى الآن لا توجد اتفاقات بشأن هذا الموضوع، وهذا الموضوع لا يزال قيد المناقشة والتحليل".

وردا على سؤال آخر بشأن ما إذا كان لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي سيكون شخصيا ووجها لوجه أم عبر تقنية الإنترنت، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "إن هذا الأمر سيكون أيضا موضوعا منفصلا للبت فيه من قبل أخصائيي الأوبئة".

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