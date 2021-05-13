الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم (فيديو)

10:43 ص الخميس 13 مايو 2021
الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم (فيديو)

الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر

وكالات:

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم، صباح الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك.

وأمّ المصلين المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي أوضح في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية.

وأضاف خلال الخطبة أن "الله أنعم على المملكة بنعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، داعيًا الله أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها".

وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.

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