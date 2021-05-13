الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم (فيديو)
وكالات:
أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم، صباح الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك.
وأمّ المصلين المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي أوضح في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية.
وأضاف خلال الخطبة أن "الله أنعم على المملكة بنعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، داعيًا الله أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها".
وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة #عيد_الفطر المبارك.#واس pic.twitter.com/xnN0T2mpEC— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
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