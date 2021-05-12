الطيران الإسرائيلي يشن 15 غارة على مناطق متفرقة من غزة

فلسطين - (أ ش أ)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة جوية، في آن واحد على مناطق متفرقة من مدينة غزة، في مواصلة متعمدة للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وعدد من الجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ مفترق السرايا ومجمع أبو خضرة الحكومي في غزة.