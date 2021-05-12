رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي لوقف مخططات التهجير بالشيخ جراح

08:47 م الأربعاء 12 مايو 2021
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي لوقف مخططات التهجير بالشيخ جراح

محمد اشتية

فلسطين - (أ ش أ)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بضغط دولي جاد على إسرائيل؛ لوقف تصعيدها العسكري تجاه قطاع غزة، الذي أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وتشريد مئات العائلات من منازلها نتيجة تدميرها من القصف الإسرائيلي.

وبحث اشتية - اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأطلعه على آخر المستجدات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس، التي يتعرض سكان حي الشيخ جراح فيها للتهجير القسري، والتي يمنع أهلها والمصلون المسلمون والمسيحيون من أداء شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

ودعا اشتية إلى وقف كافة الانتهاكات في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها، واقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى، ووقف كافة مخططات التهجير والتطهير العرقي.

وأشار إلى أهمية وجود مسار سياسي جاد وحقيقي تقوده الرباعية الدولية، يهدف إلى حل الصراع وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام في المنطقة

هذا المحتوى من

محمد اشتية الاحتلال الاسرائيلي الشيخ جراح قطاع غزة القدس

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