الأمريكتان تسجلان أكثر من 1.2 مليون إصابة جديدة بكورونا الأسبوع الماضي

08:14 م الأربعاء 12 مايو 2021
الأمريكتان تسجلان أكثر من 1.2 مليون إصابة جديدة بكورونا الأسبوع الماضي

منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تسجيل الأمريكتين أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القارتين سجلتا أيضًا 34 ألف حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الفترة نفسها.

ونقلت الشبكة عن مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، كاريسا إتيان، قولها اليوم إن حوالي 40% من جميع الوفيات العالمية تُعزى إلى المنطقة ما يعني أن "انتقال العدوى بعيد عن السيطرة".

وحذرت إتيان من أنه حتى في الوقت الذي سجلت فيه دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل انخفاضًا في عدد الحالات فإن كندا تشهد معدلات إصابة أعلى من الولايات المتحدة وأن كوبا لا تزال تشهد معظم الإصابات الجديدة في منطقة البحر الكاريبي.

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