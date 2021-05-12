متحدثة: المعارض الروسي نافالني بحالة جيدة بعد الإضراب عن الطعام

07:10 م الأربعاء 12 مايو 2021
متحدثة: المعارض الروسي نافالني بحالة جيدة بعد الإضراب عن الطعام

أليكسي نافالني

موسكو - (د ب أ)

بدأ المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني في استعادة قوته ببطء بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر قرابة ثلاثة أسابيع.

وكتبت كيرا يارمش، المتحدثة باسم نافالني، عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء "جميع أموره على ما يرام، بقدر الإمكان في ظل الظروف الحالية". وأضافت أن أعضاء هيئة الدفاع عنه قد زاروه في محبسه.

كان نافالني بدأ إضرابا عن الطعام في نهاية مارس احتجاجا على عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية. وأنهى الإضراب بعد أكثر من 20 يوما في ظل إصرار من أطبائه.

ولا يزال الزعيم المعارض، الذي نجا بصعوبة من هجوم تسميم العام الماضي، يشكو من آلام حادة في الظهر ومن شلل في أطرافه.

وفي غضون ذلك، شنت السلطات الروسية حملة قمع ضد أنصار نافالني. وتم إدراج طاقمه السياسي الإقليمي على قائمة التنظيمات المتطرفة والإرهابية قبل نحو أسبوعين، وتم حجب حساباتهم.

وصدر حكم ضد رئيس بلدية إيكاترينبورج السابق، يفجيني روزمان، بالسجن تسعة أيام اليوم الأربعاء لمساعدته في تنظيم مسيرة في يناير للمطالبة بالإفراج عن نافالني.

أليكسي نافالني الإضراب عن الطعام الرعاية الطبية

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