في كلمته بمناسبة عيد الفطر.. ‏العاهل السعودي: نأمل أن تتجاوز شعوب العالم ما ألم بها من محن

06:32 م الأربعاء 12 مايو 2021
في كلمته بمناسبة عيد الفطر.. ‏العاهل السعودي: نأمل أن تتجاوز شعوب العالم ما ألم بها من محن

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مساء الأربعاء.

وقال العاهل السعودي: "أدعو الله أن تجتاز شعوب العالم أجمع ما نزل بها من محن، وأن يعم السلام أركان المعمورة كلها، وأن يكون هذا العيد مناسبة لتجاوز الآلام والنهوض مما حل بالعالم كله من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، ومطلع خير لأشقائنا في الوطن العربي والإسلامي وللعالم كله، متفائلين بالخطوات الإيجابية القائمة لتحقيق الاستقرار في العالم العربي، ليعم الأمن والرخاء كل أطراف المعمورة".

وتابع أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة، من نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب ومساندة الأشقاء والأصدقاء، وتعلن دائمًا وقوفها مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم.

وقال إن مواجهة هذه الجائحة التي حلت بالعالم تتطلب منا جميعًا الالتزام بالتدابير الصحية التي تعلنها وزارة الصحة، وبالتباعد الاجتماعي، وضرورة أخذ اللقاحات، واصلين العمل ضمن المجموعة الدولية لمواجهة هذا الوباء.

الملك سلمان بن عبد العزيز عيد الفطر فيروس كورنا

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