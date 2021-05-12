تونس تستأنف الدراسة في 17 مايو الجاري بعد شهر من تعليقها

06:19 م الأربعاء 12 مايو 2021
تونس تستأنف الدراسة في 17 مايو الجاري بعد شهر من تعليقها

تونس

تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء استئناف الدراسة في المدارس والمعاهد الاثنين المقبل 17 مايو بعد تعليق دام نحو شهر.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي للجنة الوطنية لمجابهة كورونا، باستئناف الدراسة وفتح المقاهي والمطاعم من الاثنين المقبل بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل المعلن منذ التاسع من الشهر الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا.

كانت السلطات قررت تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد منذ 18 أبريل الماضي بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة، وسمحت جزئيا لبعض الاقسام المعنية بالاختبارات الوطنية بالعودة للدراسة في الثالث من مايو الجاري.

وأبقت اللجنة على ساعات حظر التجوال الليلي المفروضة قبل الحجر الصحي الشامل، أي بدءا من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا.

ولا يزال الوضع الوبائي مقلقا في تونس في ظل عدد إصابات يومية بالفيروس يفوق الألف ومعدل وفيات يقترب من المئة، وضغط كبير على أقسام العناية المركزة في المستشفيات العمومية.

وتسعى الحكومة إلى تسريع حملة التطعيم بهدف تلقيح قرابة ربع سكان البلاد في نهاية يونيو المقبل لكن يتوقف هذا الهدف على حجم الامدادات المتوفرة من اللقاحات.

تونس السلطات التونسية المدارس فيروس كورونا

الخبر التالى:

مجلس الأمن ينهي جلسته بشأن فلسطين دون الاتفاق على إصدار بيان لمعارضة واشنطن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا