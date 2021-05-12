الاتحاد الأفريقي يحتفل باليوم العالمي للممرضات ويثني على إسهاماتهن في مكافحة الأوبئة

06:09 م الأربعاء 12 مايو 2021
الاتحاد الأفريقي يحتفل باليوم العالمي للممرضات ويثني على إسهاماتهن في مكافحة الأوبئة

الاتحاد الأفريقي

إثيوبيا - (أ ش أ)

أثنت السفيرة أميرة الفاضل محمد مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء على دور الممرضات الفعال والشجاع في مواجهة التحديات الصحية القارية التي لاحت بشدة بالتزامن مع معركة كورونا إضافة إلى الأوبئة الأخرى التي تواجهها القارة السمراء.

وقالت الفاضل في كلمة لها في بيان اليوم بالتزامن مع "اليوم العالمي للمرضات" إن صحة ورفاهية الأفراد والعائلات والمجتمعات في إفريقيا تعد أمرًا أساسيًا لازدهار القارة، بينما تلعب الممرضات دورًا حيويًا في الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بالصحة للمجتمعات في جميع الأماكن.

وأشارت إلى دور الممرضات لتحقيق أفريقيا صحية ومزدهرة بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، واستراتيجية الصحة الأفريقية، وجميع وثائق السياسة الصحية للاتحاد الأفريقي مثل الإطار التحفيزي للقضاء على الإيدز والسل والقضاء على الملاريا في أفريقيا بحلول عام 2030 ، وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وقالت إنه في "اليوم العالمي للممرضات"، تحتفل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالدعم الأساسي للممرضات في القارة وفي جميع أنحاء العالم مشيرة إلى أن جائحة كوفيد -19 المستمرة أدت إلى تفاقم التحدي ذي الصلة المتمثل في نقص موظفي الرعاية الصحية.

ودعت في هذا السياق الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى تسخير المنتديات والاجتماعات الافتراضية لتبادل أفضل الممارسات بين المناطق والبلدان وتعزيز التعاون متعدد القطاعات لتجهيز الممرضات للاستجابة للتغيرات الجارية والمستقبلية في مجال الرعاية الصحية.

وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الاهتمام باستراتيجيات التدريس المبتكرة المتاحة والمثمرة للتدريب والممارسة في مجال التمريض، مؤكدة على مواصلة المفوضية دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتحفيز النهج المرن لتحسين مهنة التمريض في أفريقيا.

هذا المحتوى من

الاتحاد الأفريقي اليوم العالمي للممرضات مكافحة الأوبئة فيروس كورونا إثيوبيا

الخبر التالى:

لحظة انهيار برج سكني في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا