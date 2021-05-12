الاتحاد الأفريقي يحتفل باليوم العالمي للممرضات ويثني على إسهاماتهن في مكافحة الأوبئة

إثيوبيا - (أ ش أ)

أثنت السفيرة أميرة الفاضل محمد مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء على دور الممرضات الفعال والشجاع في مواجهة التحديات الصحية القارية التي لاحت بشدة بالتزامن مع معركة كورونا إضافة إلى الأوبئة الأخرى التي تواجهها القارة السمراء.

وقالت الفاضل في كلمة لها في بيان اليوم بالتزامن مع "اليوم العالمي للمرضات" إن صحة ورفاهية الأفراد والعائلات والمجتمعات في إفريقيا تعد أمرًا أساسيًا لازدهار القارة، بينما تلعب الممرضات دورًا حيويًا في الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بالصحة للمجتمعات في جميع الأماكن.

وأشارت إلى دور الممرضات لتحقيق أفريقيا صحية ومزدهرة بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، واستراتيجية الصحة الأفريقية، وجميع وثائق السياسة الصحية للاتحاد الأفريقي مثل الإطار التحفيزي للقضاء على الإيدز والسل والقضاء على الملاريا في أفريقيا بحلول عام 2030 ، وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وقالت إنه في "اليوم العالمي للممرضات"، تحتفل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالدعم الأساسي للممرضات في القارة وفي جميع أنحاء العالم مشيرة إلى أن جائحة كوفيد -19 المستمرة أدت إلى تفاقم التحدي ذي الصلة المتمثل في نقص موظفي الرعاية الصحية.

ودعت في هذا السياق الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى تسخير المنتديات والاجتماعات الافتراضية لتبادل أفضل الممارسات بين المناطق والبلدان وتعزيز التعاون متعدد القطاعات لتجهيز الممرضات للاستجابة للتغيرات الجارية والمستقبلية في مجال الرعاية الصحية.

وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الاهتمام باستراتيجيات التدريس المبتكرة المتاحة والمثمرة للتدريب والممارسة في مجال التمريض، مؤكدة على مواصلة المفوضية دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتحفيز النهج المرن لتحسين مهنة التمريض في أفريقيا.