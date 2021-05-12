بعد وفاة سيدة.. البرازيل توقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" للحوامل

(وكالات):

أوقفت الحكومة البرازيلية تطعيم الحوامل بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، بعد وفاة سيدة حامل بمدينة ريو دي جانيرو نتيجة سكتة دماغية قد تكون مرتبطة بالتطعيم.

وقالت فرانسيالي فرانسيناتو منسقة برنامج التطعيم في وزارة الصحة للصحفيين إن تعليق التطعيم باللقاح بمثابة إجراء وقائي بعدما أصدرت الهيئة الوطنية للرقابة الصحية "أنفيزا" تحذيرا بشأن استخدامه مع الحوامل، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وذكرت هيئة "أنفيزا" أن المرأة البالغة من العمر 35 عاما والتي كانت حاملا في الأسبوع الثالث والعشرين توفيت إثر تعرضها لسكتة دماغية نازفة يوم الاثنين بعد دخولها المستشفى قبل ذلك بخمسة أيام.

وأضافت في بيان "وفقا للتقديرات قد يكون الأثر الجانبي الخطير المتمثل في السكتة الدماغية النازفة مرتبطا باستخدام اللقاح الذي تلقته السيدة الحامل".

ويسري تعليق تطعيم الحوامل على لقاح "أسترازينيكا" فحسب وليس لقاحي سينوفاك وفايزر المستخدمين أيضا في البلاد.

وكانت شركة "أسترازينيكا" قالت في بيان إن الحوامل والمرضعات كن مستثنيات من التجارب السريرية للقاحها المضاد لكوفيد-19. وأضافت أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات لم تسفر عن أدلة مباشرة أو غير مباشرة على أي ضرر يتعلق بالحمل أو حدوث تطور يفضي إلى الوفاة.