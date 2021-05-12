إصابة 3 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة

11:08 ص الأربعاء 12 مايو 2021
إصابة 3 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة

ارشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة، جراء إصابة مركبة بصاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من قطاع غزة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أكدت استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ موجه شمال غزة.

إطلاق صاروخ مضاد للدروع تل أبيب إسرائيل غزة القدس

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