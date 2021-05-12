استشهاد فلسطينيين اثنين في تجدد للقصف الإسرائيلي على غزة

وكالات

استشهد فلسطينيين اثنين، مساء الثلاثاء، في تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه بذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ مساء الاثنين الماضي على قطاع غزة إلى 32 شهيدًا، بينهم 10 أطفال وسيدة، وعدد الجرحى إلى 224.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، حركتي المقاومة الفلسطينية "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بحضور قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، إن القوات الإسرائيلية استهدفت قيادات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في عزة، مشيرًا إلى إمكانية استمرار المعركة لفترة حتى ينجح الجيش الإسرائيلي في إعادة الأمن لمواطنيه.

وتصاعدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اليوميين الماضيين، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمه في القدس المحتلة، التي منحت بسببها المقاومة جيش الاحتلال مهلة لإنهائها.

وردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات في غلاف قطاع غزة بعشرات الصواريخ اليوم وأمس، ورد جيش الاحتلال بغارات على قطاع غزة استهدف بعضها مدنيين ومباني سكنية مدنية فضلاً عن قيادات للمقاومة الفلسطينية.