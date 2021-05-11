الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الصواريخ بـ"الجهاد الإسلامي"

03:00 م الثلاثاء 11 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الصواريخ بـ"الجهاد الإسلامي"

الجيش الإسرائيلي

وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، سامح المملوك.

وبحسب جيش الاحتلال، قُتل المملوك في غارة جوية استهدفت منزله في قطاع غزة.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أوعز بمواصلة استهداف مواقع في غزة مع تعزيز قوات الجيش بمحيط القطاع بقوات إضافية.

وقال كوخافي: "سيواصل الجيش العمل بقوة وتصميم لإعادة الأمن لسكان الجنوب وأنه يجب على جميع مقرات القيادة الاستعداد لتوسيع المعركة دون قيود زمنية".

وترأس كوخافي اليوم جلسة لتقييم الأوضاع في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "كوخافي أوعز في ختام الجلسة بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعة لحماس والجهاد الإسلامي مثلما جرى الليلة الماضية بالإضافة إلى توسيع الغارات لتطال أهداف أخرى".

الجيش الإسرائيلي الجهاد الإسلامي مقتل مسؤول الصواريخ سامح المملوك غارة جوية قطاع غزة. القدس

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