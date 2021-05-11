ملك ماليزيا للمواطنين: الزموا منازلكم لمواجهة تفشي كورونا

02:29 م الثلاثاء 11 مايو 2021
ملك ماليزيا للمواطنين: الزموا منازلكم لمواجهة تفشي كورونا

الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله

كوالالمبور - أ ش أ

شدد الملك المالیزي السلطان عبد الله رعایة الدین المصطفى با شاه، الیوم الثلاثاء، على شعب ماليزيا أن یبقوا في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك عقب فرض حظر التجول من جدید في جمیع أنحاء البلاد اعتبارا من غد الأربعاء حتى 7 یونیو المقبل ، وذلك في إطار الإجراءات المتخذه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مشرف القصر الوطني السید أحمد فاضل شمس الدین - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - إن ھذا سیساعد موظفي الخطوط الأمامیة في مواجهة تفشي فیروس كورونا المستجد، بشكل فعال في البلاد.

كما شدد البيان على إعطاء الأولویة القصوى للسلامة والصحة وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، للمساهمة في احتواء الفيروس ، بناء على التوصیات التي حددھا مجلس الأمن الوطني.

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