بدء تسجيل أسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

تبدأ في إيران اليوم الثلاثاء مرحلة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو القادم.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن التسجيل سيظل متاحا حتى السبت القادم.

ويتعين، ووفقا لما أعلنه مجلس صيانة الدستور، على المرشحين التوجه إلى وزارة الداخلية وبحوزتهم الوثائق المطلوبة للترشح.

وسيدرس مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين لمدة خمسة أيام بعد انتهاء المهلة المتاحة للتسجيل. وستستمر الحملات الانتخابية من الجمعة 28 مایو حتى الأربعاء 16 يونيو، على أن يكون هناك يومان من الصمت الانتخابي بعد ذلك.

ولا يحق للرئيس الإصلاحي حسن روحاني الترشح لهذه الانتخابات بعدما قضى ولايتين في المنصب.

ولا توجد مؤشرات واضحة بشأن هوية من هم المرشحون الأوفر حظا. ووفقا لمراقبين، فإن روحاني نفسه لم يكن الأوفر حظا في الانتخابات التي فاز من خلالها بولايته الأولى.

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، ستجرى انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي.