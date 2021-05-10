قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى بعد مواجهات دامية مع فلسطينيين

11:58 م الإثنين 10 مايو 2021
قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى بعد مواجهات دامية مع فلسطينيين

أحداث المسجد الأقصى

وكالات

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى، مساء الاثنين، بعد مواجهات أسفرت عن عدد كبير من الإصابات بين صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفاد المركز عبر حسابه على موقع تويتر، أن انسحاب القوات الإسرائيلية جاء بعد تهديد جديد من كتائب القسام، لقوات الاحتلال بانتظار ردًا عنيفًا حال عدم انسحابها من المسجد الأقصى.

وقصفت قوات الاحتلال قطاع غزة، مساء الاثنين، ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية نحو ١٥٠ صاروخًا على القدس ومستوطنات إسرائيلية بغلاف القطاع، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وتوترت الأوضاع مؤخرا في القدس، بعدما أطلقت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وفصائل فلسطينية رشقات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بعد أيام من التصعيد في القدس بين المستوطنين والفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين استشهاد أكثر من ٢٠ فلسطينيًا بينهم ٩ أطفال جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وأطلقت فصائل فلسطينية صواريخًا على إسرائيل بعد انتهاء مهلة حددتها سابقًا لإنهار جرائم الاحتلال في القدس.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي فلسطين القدس

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