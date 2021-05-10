ألمانيا تسجل 6922 إصابة جديدة و54 وفاة بفيروس كورونا

08:06 ص الإثنين 10 مايو 2021
ألمانيا تسجل 6922 إصابة جديدة و54 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 6 آلاف و922 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و527 ألفا و251 إصابة.

وأضافت أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 84 ألفا و829 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

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