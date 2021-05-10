الصدر: ظاهرة الاغتيالات في العراق أسلوب الجبناء

12:10 ص الإثنين 10 مايو 2021
الصدر: ظاهرة الاغتيالات في العراق أسلوب الجبناء

مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ)

وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأحد ظاهرة الاغتيالات في العراق بأنها أسلوب الجبناء أو من يريد النيل من أمن الوطن وسلامته.

جاء ذلك في تغريدة للصدر على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال: "أدعو الحكومة لتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت كما ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر".

كما دعا إلى الالتزام بالأطر الشرعية والعقلية والوطنية وليست الاغتيالات عند المشاركة بالانتخابات.

وشهدت محافظة كربلاء مساء أمس الأحد، أضطرابات أمنية عندما قام متظاهرون ناقمون بإحراق مدخل مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء على خلفية إغتيال الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في كربلاء ليلة أمس.

وحمل المتظاهرون مليشيا الأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

مقتدى الصدر بغداد العراق تويتر مواقع التواصل الاجتماعي

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