البحرية الليبية تنقذ 172 مهاجرًا أفريقيًا قبال سواحل الزاوية
طرابلس - (د ب أ)
تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في ليبيا اليوم السبت، من إنقاذ 172 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمال مدينة الزاوية، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية.
وقال الناطق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الزورق "فزان" تحرك إلى مكان الحادث بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.
وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلى مركز إيواء عين زارة، حسب الناطق، الذي أشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
226531
عدد المصابين
-
170008
عدد المتعافين
-
13278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
151093581
عدد المصابين
-
128421128
عدد المتعافين
-
3178093
عدد الوفيات
إعلان