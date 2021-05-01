البحرية الليبية تنقذ 172 مهاجرًا أفريقيًا قبال سواحل الزاوية

11:56 م السبت 01 مايو 2021
البحرية الليبية تنقذ 172 مهاجرًا أفريقيًا قبال سواحل الزاوية

البحرية الليبية تنقذ 172 مهاجرًا أفريقيًا

طرابلس - (د ب أ)

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في ليبيا اليوم السبت، من إنقاذ 172 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمال مدينة الزاوية، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية.

وقال الناطق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الزورق "فزان" تحرك إلى مكان الحادث بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلى مركز إيواء عين زارة، حسب الناطق، الذي أشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

إنقاذ مهاجرين الهجرة غير الشرعية البحرية الليبية سواحل ليبيا

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