دبلوماسي روسي: اتفاق بين وفود خمس دول عظمى على استعادة الاتفاق النووي الإيراني

08:12 م السبت 01 مايو 2021
دبلوماسي روسي: اتفاق بين وفود خمس دول عظمى على استعادة الاتفاق النووي الإيراني

ميخائيل أوليانوف

موسكو - (أ ش أ):

قال مندوب روسيا الدائم بالمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم /السبت/، إن وفود خمس دول عظمى (روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين وفرنسا) أكدوا خلال اجتماع غير رسمي مع وفد أمريكي في فيينا نيتهم الكاملة لاستعادة اتفاق إيران النووي.

وأضاف أوليانوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "الأطراف المشاركة في الاجتماع أكدوا نيتهم غير المشروطة تجاه استعادة الاتفاق النووي الإيراني"، مشيرا إلى أن الوفد الروسي اجتمع بالوفد الإيراني والذي أكد على نيته أيضا في استعادة الاتفاق النووي الإيراني بشكل كامل وفي أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن "كل الأطراف المعنية على وعي بالقضايا الكثيرة التي ينبغي أن يتم حلها، لكن الجميع يتوقع بذل أقصى الجهود لاستكمال تلك المحادثات في أسرع وقت ممكن".

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