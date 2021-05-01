استئناف المحادثات النووية الإيرانية الأسبوع المقبل

طهران - (د ب أ)

قال دبلوماسي روسي بارز إن القوى العالمية ستواصل المفاوضات الهادفة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 نهاية الأسبوع المقبل، مضيفا أنه تم إحراز "تقدم لا جدال فيه" حتى الآن في المحادثات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا في تغريدة عبر موقع تويتر، إن الخبراء ومجموعات العمل "سيواصلون صياغة عناصر الاتفاق المستقبلي" ولم يذكر السفير المزيد من التفاصيل.

وتحاول القوى العالمية، بقيادة الاتحاد الأوروبي، تنسيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المحاصر وإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لشروطه.