إصابة المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد بفيروس كورونا

04:50 م السبت 01 مايو 2021
إصابة المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد بفيروس كورونا

جميلة بوحيرد

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت إصابة المجاهدة جميلة بوحيرد بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن بوحيرد (85 عاما) تخضع حاليا للعلاج بمستشفى "مصطفى باشا" بالجزائر العاصمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن فريقا طبيا انتقل إلى منزل المجاهدة وقام بفحصها حيث تبين إصابتها بالحمى وبعد إجراء تحليل PCR ، تأكدت إصابتها بالكورونا.

وتعد جميلة بوحيرد من أبرز المناضلات الجزائريات المشاركات في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي وهي من مواليد حي القصبة بالجزائر العاصمة عام 1935، واعتقلها الاحتلال الفرنسي عام 1957 وتعرضت للتعذيب والسجن قبل أن يطلق سراحها بعد استقلال الجزائر.

وقدم المخرج المصري العالمي يوسف شاهين قصة نضال جميلة بوحيرد ضد الاستعمار الفرنسي في فيلم أخرجه عام 1958، وكان من أوائل الأفلام التي دعمت قضية ثورة تحرير الجزائر.

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فيروس كورونا الجزائر جميلة بوحيرد وزارة الصحة الجزائرية

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