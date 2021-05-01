الصومال: مجلس النواب يوافق بالإجماع على إلغاء تمديد ولاية رئيس البلاد

03:45 م السبت 01 مايو 2021
الصومال: مجلس النواب يوافق بالإجماع على إلغاء تمديد ولاية رئيس البلاد

مجلس النواب الصومالي

مقديشو- (بي بي سي):

صادق مجلس النواب الصومالي بالإجماع، على إلغاء تمديد مثير للجدل، لولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، لمدة عامين.

وتهدف الخطوة، إلى إنهاء أزمة سياسية، أحدثت انقسامات خطيرة، بين قوات الأمن في البلاد ومؤيدي الرئيس، وآخرين يدعمون المعارضة.

وفر عشرات الآلاف من منازلهم، عندما اندلع القتال في العاصمة مقديشو، يوم الأحد الماضي.

وكان أعضاء المجلس، قد وافقوا الشهر الماضي، على تمديد فترة ولاية فرماجو، بعد تعثر توافق قادة الأحزاب السياسية في البلاد على آلية الانتخاب، وبعد ضغوط دولية ومحلية أبلغ الرئيس فرماجو، مجلس النواب، أنه طلب من رئيس وزرائه البدء بالتحضيرات الخاصة بالانتخابات.

هذا المحتوى من

BBC
مجلس النواب الصومالي مقديشو محمد عبدالله فرماجو الصومال
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