رئيس الأركان الأفغاني: انسحاب القوات الأجنبية بدأ بالفعل

كابول- أ ش أ:

أكد رئيس الأركان الأفغاني ياسين ضياء، السبت، أن انسحاب القوات الأجنبية بدأ بالفعل، لافتًا إلى أنها ستتجمع في قاعدة بغرام الأمريكية قرب العاصمة الأفغانية كابول ثم العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وقال ضياء ـ في مؤتمر صحفي بحسب ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية ـ"إنه من المقرر أن يتم تسليم قاعدة (هلمند) إلينا غدا".

وكان هناك نحو 2500 جندي أمريكي في أفغانستان تم الاعتراف بهم علنًا، بالإضافة إلى عدة مئات من قوات العمليات الخاصة الإضافية وسيغادرون جميعا بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن بايدن قراره في وقت سابق من شهر أبريل الماضي بإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا، قائلاً" إن الولايات المتحدة خاضت الحرب بأهداف واضحة وحققت تلك الأهداف".

وفي سياق آخر حول أعمال العنف التي ما تزال مرتفعة في البلاد وسط إعلان خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، أصيب 18 جنديًا أفغانيًا بجروح من جراء انفجار استهدف فرقة تابعة للجيش الوطني الأفغاني بمطار في قاعدة بجرام بمحافظة بروان شرقي البلاد.

وأفادت مصادر - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، السبت - بأن الانفجار وقع بسبب قنبلة كانت مزروعة في المنطقة حيث كان الجنود منشغلين بأداء الصلاة عندما وقع الحادث مساء أمس.