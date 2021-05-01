واشنطن تؤكد: أمريكيون بين ضحايا حادث التدافع في إسرائيل

وكالات:

أكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية، السبت، سقوط عدد من الرعايا الأمريكييين بين عشرات القتلى والمصابين في حادث التدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل.

وقالت المتحدثة مشيرة إلى الحادثة التي وقعت مساء الخميس وعشية يوم الجمعة "يمكننا أن نؤكد أن عددا من المواطنين الأمريكيين كانوا بين الضحايا".

وأضافت "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أميركيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأميركيين المعنيين وذويهم. واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتقديم العزاء.

ووصف نتنياهو الحادث بأنه أحد "أفدح الكوارث" في تاريخ إسرائيل، وتعهد بإجراء تحقيق شامل لضمان عدم تكراره.

وتبدأ إسرائيل بتشييع ضحايا حادث تدافع ضخم وقع فجر الجمعة في شمال الدولة العبرية خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين أوقع 45 قتيلاً على الأقل، بينهم أطفال، و150 جريحاً.

وعكفت فرق طبية، الجمعة، على تحديد هويات الضحايا، بينما تحدث شهود عن رؤيتهم "جبلا" من الناس اختنقوا أو دهسوا في ممر عرضه حوالي ثلاثة أمتار بعد أن تكدست الحشود على منحدرات جبل الجرمق في شمال إسرائيل.

كان عشرات الآلاف من اليهود محتشدين عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في الجليل للمشاركة في احتفال لاغ بعومر (عيد الشعلة)، السنوي الذي يشمل الصلاة طوال الليل وترديد الأغاني الدينية.

وكان الاحتفال مقسما لجناحين على أساس الذكور والإناث. وقال مسعفون إن الإصابات والوفيات تركزت في القسم الخاص بالرجال، بحسب "رويترز".