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إصابة 9 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي اعتصاما ضد الاستيطان بالقدس

07:52 م الجمعة 09 أبريل 2021
إصابة 9 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي اعتصاما ضد الاستيطان بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش ):

أصيب 9 فلسطينيين؛ بينهم مصور صحفي، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتصام الأسبوعي ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بإصابة 9 فلسطينيين، منهم 4 بالرصاص المطاطي، و5 آخرين نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب والتنكيل.

وطالب المشاركون بوقف قرارات محاكم الاحتلال القاضية بإخلاء وتهجير عائلات حي الشيخ جراح من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، ودعم صمود سكان الحي.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين رام الله القدس

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