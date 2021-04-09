إصابة 9 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي اعتصاما ضد الاستيطان بالقدس
رام الله - (أ ش ):
أصيب 9 فلسطينيين؛ بينهم مصور صحفي، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتصام الأسبوعي ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بإصابة 9 فلسطينيين، منهم 4 بالرصاص المطاطي، و5 آخرين نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب والتنكيل.
وطالب المشاركون بوقف قرارات محاكم الاحتلال القاضية بإخلاء وتهجير عائلات حي الشيخ جراح من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، ودعم صمود سكان الحي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان