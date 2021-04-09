السعودية: وجود الإمارات على مقعد غير دائم في مجلس الأمن يدعم القضايا العربية والإسلامية
الرياض/نيويورك - أ ش أ
أعرب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن ترحيبه بترشح دولة الإمارات للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.
وأكد المعلمي خلال مشاركته في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الخطوة من شأنها دعم القضايا العربية والإسلامية، خاصة أن وجود دولة عربية في مجلس الأمن سيصب في صالح عدد من القضايا العربية.
كما رحب المعلمي برئاسة مملكة البحرين للمجموعة العربية لهذا الشهر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي.
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