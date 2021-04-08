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العراق: إحباط عملية إدخال إرهابيين من سوريا في نينوى

07:30 م الخميس 08 أبريل 2021
العراق: إحباط عملية إدخال إرهابيين من سوريا في نينوى

قوات الأمن العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، إحباط عملية ادخال ارهابيين من سوريا، فيما ألقت القبض عليهم مع ناقلهم في محافظة نينوى.

وقالت المديرية - في بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إنه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم والمهنية العالية والمعلومة الدقيقة. تمكنت مفارز شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة 16 من الاطاحة بثلاثة إرهابيين دخلوا الأراضي العراقية قادمين من مخيم الهول ب‍سوريا، وهم من عناصر داعش ضمن ما تسمى بولاية الفرات سابقا، حيث تم القبض عليهم في الموصل مع الارهابي القائم على تهريبهم".

وأشارت إلى أنهم "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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Asha
الاستخبارات العسكرية العراقية سوريا إرهابيين محافظة نينوى
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