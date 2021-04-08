جرائم حرب: دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي

بغداد-(بي بي سي):

تقدمت خمس عائلات عراقية بشكوى قضائية في العاصمة الفرنسية ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي تتهمه فيها بـ " ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب وإخفاء قسري خلال التظاهرات التي انطلقت في العراق في اكتوبر/تشرين أول 2019، أثناء تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة، وقُتل في هذه الفترة 600 عراقي وأصيب 30 الفا معظمهم من المتظاهرين .

وقال الخبير القانوني علي التميمي لبي بي سي إن عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية , وفرنسا من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي من الممكن أن يحول هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية التي قد توجه لعبد المهدي تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية .