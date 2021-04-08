أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مصادر طبية سودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات غرب دارفور إلى 125 قتيلا و208 جرحى

01:54 م الخميس 08 أبريل 2021
مصادر طبية سودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات غرب دارفور إلى 125 قتيلا و208 جرحى

أرشيفية

الخرطوم- (د ب أ):

أفادت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور اليوم الخميس بارتفاع عدد ضحايا أحداث العنف التي اندلعت السبت الماضي بمدينة الجنينة عاصمة الولاية، الواقعة غربي السودان، إلى 125 قتيلا و208 جرحى.

ولفتت اللجنة، على صفحتها على موقع فيسبوك، إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط الحالات التي استطاعت الأطقم الطبية الوصول إليها أو وصلت إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا يعني احتمالية وجود أعداد أخرى من الضحايا لم يشملها الحصر.

وجددت نداءها للسلطات بضرورة تأمين المرافق الصحية وتأمين الوصول إلى مخازن الامدادات بعد نفاد الكثير من أصناف الأدوية والمستهلكات.

وأعلن حاكم ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة منتصف الأسبوع فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، وذلك على خلفية الاشتباكات القبلية في الجنينة بين قبيلة المساليت والقبائل العربية.

الخرطوم اشتباكات غرب دارفور مدينة الجنينة محمد عبد الله الدومة

الخبر التالى:

إصابة 7 رجال شرطة بعد ليلة سادسة من الاشتباكات في أيرلندا الشمالية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومة: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة سيعقد القضية ويزيد الاحتقان في المنطقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا