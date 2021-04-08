مصادر طبية سودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات غرب دارفور إلى 125 قتيلا و208 جرحى

الخرطوم- (د ب أ):

أفادت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور اليوم الخميس بارتفاع عدد ضحايا أحداث العنف التي اندلعت السبت الماضي بمدينة الجنينة عاصمة الولاية، الواقعة غربي السودان، إلى 125 قتيلا و208 جرحى.

ولفتت اللجنة، على صفحتها على موقع فيسبوك، إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط الحالات التي استطاعت الأطقم الطبية الوصول إليها أو وصلت إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا يعني احتمالية وجود أعداد أخرى من الضحايا لم يشملها الحصر.

وجددت نداءها للسلطات بضرورة تأمين المرافق الصحية وتأمين الوصول إلى مخازن الامدادات بعد نفاد الكثير من أصناف الأدوية والمستهلكات.

وأعلن حاكم ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة منتصف الأسبوع فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، وذلك على خلفية الاشتباكات القبلية في الجنينة بين قبيلة المساليت والقبائل العربية.